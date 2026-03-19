Prevenire il diabete senza dieta drastica | la ricerca rivoluzionaria

Una ricerca pubblicata su Nature Medicine sfata l’idea che prevenire il diabete richieda diete drastiche o perdita di peso. Lo studio evidenzia che il prediabete può tornare in remissione anche senza adottare cambiamenti alimentari radicali. Questa scoperta apre nuove possibilità per chi si affaccia a un percorso di prevenzione e gestisce il rischio di sviluppare la malattia.

Per anni, prevenire il diabete è stato quasi sempre associato a un unico obiettivo: perdere peso. Ma una nuova ricerca pubblicata su Nature Medicine suggerisce che il prediabete può andare in remissione anche senza cali ponderali. Tradizionalmente, le persone con prediabete – una condizione che può colpire fino a un adulto su tre – sono state incoraggiate a seguire diete più sane e ridurre il peso corporeo. Tuttavia, molti trovano difficile raggiungere questi obiettivi e, nonostante gli sforzi, i tassi di diabete continuano a crescere a livello globale. Secondo i ricercatori, il segreto non è solo il peso complessivo, ma la distribuzione del grasso. 🔗 Leggi su Cibosia.it

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