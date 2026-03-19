Premio con dedica per Erika Ferrara

Ieri a Roma si è svolto il Gran Galà del Calcio Adicosp, durante il quale Erika Ferrara, capitano dell’Okasa Falconara, ha ricevuto il premio di miglior calciatrice della stagione 2024-2025 in serie A femminile di futsal. La premiazione è stata dedicata a società, squadra e tifosi, e Ferrara ha ritirato il riconoscimento con una dedica speciale.

È dedicato a società, squadra e tifosi il premio di miglior calciatrice della stagione 2024-2025 in serie A femminile di futsal, che Erika Ferrara, capitano dell’Okasa Falconara, ha ritirato ieri a Roma, in occasione del Gran Galà del Calcio Adicosp. Prima di lei, un’altra calcettista marchigiana, cioè Sara Boutimah, aveva ottenuto lo stesso prestigioso riconoscimento. Erika si dice "contenta e orgogliosa di ricevere questo premio". Dunque, aggiunge, "è una grande ricompensa, frutto del lavoro e dei sacrifici degli ultimi anni". Guardandosi indietro, spiega sin "da piccola il mio obiettivo era ed è tutt’ora quello di essere tra le migliori giocatrici sia a livello nazionale sia internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premio con dedica per Erika Ferrara Articoli correlati Il “Lombardi” di Airola trionfa al Premio Melagrana con la studentessa Maria Rita FerraraTempo di lettura: 3 minutiL’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Lombardi” di Airola celebra un nuovo, straordinario successo che vede i... Sal Da Vinci vince Sanremo, vola all’Eurovision e dedica il premio a GeolierIl successo di Per sempre sì di Sal Da Vinci arriva 38 anni dopo Massimo Ranieri con la dedica speciale… Il palco dell’Ariston ha decretato il suo...