Il Prato si prepara a giocare il secondo match consecutivo al Lungobisenzio contro il San Donato Tavarnelle, che arriva all’appuntamento dopo aver esonerato l’allenatore Vitaliano Bonuccelli e aver deciso di affidare la squadra a Massimo Bagatti. La formazione ospite si presenta in condizioni delicate, mentre i padroni di casa cercano di conquistare punti importanti in vista del prosieguo del campionato.

All’orizzonte per il Prato c’è il secondo match consecutivo al Lungobisenzio, dove è attesa una squadra in grande difficoltà come il San Donato Tavarnelle, che ha appena cambiato allenatore, esonerando Vitaliano Bonuccelli e affidando la panchina a Massimo Bagatti. L’ex tecnico di Legnago, Luparense, Carpi e Correggese, alla prima esperienza in Toscana, ha diretto ieri la prima seduta. Inizio scoppiettante del campionato, ma sei mesi più tardi, il San Donato Tavarnelle si trova in zona playout, dato che occupa la tredicesima posizione in graduatoria con un bottino di 30 punti conquistati in 27 gare. Il dato più inquietante per Gistri e compagni? La vittoria manca addirittura dallo scorso 16 novembre, giorno del colpaccio in casa del Siena (0-2). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato a caccia dei tre punti. C’è un San Donato ferito

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