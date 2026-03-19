Pranzo consegnato in classe divieto e realtà | scuole alle prese con il delivery tra regole HACCP e bisogni quotidiani degli studenti

In molte scuole italiane, il servizio di consegna del pranzo in classe si sta diffondendo, nonostante il divieto ufficiale. I rider consegnano i pasti attraverso le finestre, passando i cartoni tra gli studenti e le insegnanti. Questa pratica, sebbene spesso vista come una soluzione pratica, si svolge in un contesto di regole HACCP che devono essere rispettate.

La scena del rider alla finestra, con il cartone del cibo che passa di mano in mano tra i banchi, non è solo una trovata per far sorridere sui social. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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