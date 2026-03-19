Prada commando assalta la fabbrica e sbarra l' ingresso con i furgoni Rubate scarpe per un bottino di 500mila euro

A Dolo, in provincia di Venezia, un commando di almeno sei persone ha assaltato una fabbrica di scarpe, utilizzando auto e furgoni per sfondare l’ingresso e bloccare l’accesso alle forze dell’ordine. Durante l’azione, sono state rubate calzature per un valore stimato di 500 mila euro. L’intervento è avvenuto in modo coordinato e pianificato, senza che siano stati riportati feriti.

DOLO (VENEZIA) - Un furto pianificato fino all'ultimo dettaglio da un commando di almeno sei persone: auto e furgoni usati per sfondare l'ingresso e sbarrare l'entrata alle forze dell'ordine, poi la fuga con un bottino dal valore di centinaia di migliaia di euro. È quanto accaduto nello stabilimento del marchio Prada di Dolo oggi, giovedì 19 marzo, intorno alle 4. Il furto Sono sparite dagli scaffali della fabbrica centinaia di scarpe griffate, per un bottino di 500mila euro. E mentre i ladri professionisti erano in azione, i carabinieri si sono ritrovati in difficoltà ad avvicinarsi al locale. Il commando, per ostacolare l'arrivo dei carabinieri e dei vigilanti, ha creato una cintura composta da veicoli difficile da superare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Venezia, maxifurto da Prada: rubate scarpe per migliaia di euro #prada x.com