Prada commando assalta la fabbrica e sbarra l' ingresso con i furgoni Rubate scarpe per centinaia di migliaia di euro

Un commando di almeno sei persone ha preso di mira una fabbrica a Dolo, vicino a Venezia, utilizzando auto e furgoni per sfondare l’ingresso e bloccare l’accesso alle forze dell’ordine. Durante l’azione, sono state rubate scarpe per un valore di centinaia di migliaia di euro. L’attacco è stato pianificato nei minimi dettagli e ha causato l’interruzione delle attività nella struttura.

DOLO (VENEZIA) - Un furto pianificato fino all'ultimo dettaglio da un commando di almeno sei persone: auto e furgoni usati per sfondare l'ingresso e sbarrare l'entrata alle forze dell'ordine, poi la fuga con un bottino dal valore di centinaia di migliaia di euro. È quanto accaduto nello stabilimento del marchio Prada di Dolo oggi, giovedì 19 marzo, intorno alle 4. Il furto Sono sparite dagli scaffali della fabbrica centinaia di scarpe griffate. E mentre i ladri professionisti erano in azione, i carabinieri si sono ritrovati in difficoltà ad avvicinarsi al locale. Il commando, per ostacolare l'arrivo dei carabinieri e dei vigilanti, ha creato una cintura composta da veicoli difficile da superare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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