Poste Italiane ha avviato un progetto chiamato ‘Scarpa vecchia fa buon gioco’ e ha prodotto le prime mattonelle antiurto utilizzando scarpe antinfortunistiche di oltre 40 dipendenti. Le mattonelle sono state realizzate con materiali riciclati e hanno come obiettivo il riutilizzo di scarti industriali. Questo progetto mira a trasformare materiali usati in elementi utili per l’edilizia.

Il progetto di Poste Italiane ‘Scarpa vecchia fa buon gioco’ diventa realtà. Le prime mattonelle antiurto, nate dal riciclo delle scarpe antinfortunistiche in dotazione ad oltre 40.000 tra portalettere e operatori di stabilimento, sono state consegnate e installate nel parco giochi dell’asilo nido aziendale PosteBimbi di Roma. “L’idea è nata durante una pausa caffè – racconta Giuseppe Falco, uno dei componenti del team ‘Scarpa vecchia fa buon gioco’ – Abbiamo lanciato questa sfida, cioè di cambiare l’abitudine di smaltire i nostri materiali nelle discariche. Quindi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo cominciato a studiare, abbiamo analizzato i dati e da una piccola idea il progetto è arrivato alla fine”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Poste Italiane presenta le prime mattonelle antiurto nate dal riciclo delle scarpe antinfortunistiche

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