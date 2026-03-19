Posso abus*** di te? Grande Fratello Vip la frase shock in diretta | si scatena il finimondo

Durante la prima settimana del Grande Fratello Vip, Dario Cassini ha pronunciato in diretta una frase rivolta ad Antonella Elia che ha suscitato immediately reazioni sui social. La frase, “Posso abus*** di te?”, ha scatenato un vortice di commenti e polemiche tra il pubblico e gli spettatori, portando a un acceso dibattito online. La vicenda ha attirato l’attenzione sui contenuti trasmessi durante il reality.

Il Grande Fratello Vip è iniziato da pochi giorni, ma sui social è già esplosa la prima polemica. Al centro della bufera mediatica c’è Dario Cassini, finito nel mirino per una frase rivolta ad Antonella Elia. L’episodio è avvenuto all’interno della Casa, mentre alcuni concorrenti si trovavano in cucina a preparare la cena. Un momento apparentemente quotidiano che si è trasformato in un caso mediatico. Secondo quanto mostrato da alcuni video diffusi su X, Dario Cassini avrebbe detto alla coinquilina: «La figura di me**a è dietro l’angolo, ti volevo avvertire. Ci vuoi provare?», dando il via a uno scambio che ha fatto discutere. Alla risposta affermativa di Antonella Elia, il comico avrebbe aggiunto una frase controversa: «Se lo rovesci posso abusare di te?». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Posso abus*** di te?”. Grande Fratello Vip, la frase shock in diretta: si scatena il finimondo Articoli correlati “Posso abusare di te?”, la domanda shock di Dario Cassini ad Antonella Elia al GF VipSui social è polemica per una frase pronunciata da Dario Cassini ad Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip. Leggi anche: Cancellato il Grande Fratello Vip: cosa c’è dietro la scelta shock di Mediaset Una selezione di notizie su Grande Fratello Vip Posso abusare di te?, la domanda shock di Dario Cassini ad Antonella Elia al GF VipSui social è polemica per una frase pronunciata da Dario Cassini ad Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip ... fanpage.it Grande Fratello Vip, Dario Cassini fuori controllo: frase choc contro Antonella Elia e il web insorge. Rischio squalificaAlle porte della seconda puntata del GF Vip, in onda domani sera, gli utenti del web si sono già espressi per chiedere provvedimenti: cosa è successo. libero.it