A Portici, si registra un nuovo scenario politico con la candidatura di un rappresentante di una lista civica, sostenuto dall’ex sindaco Vincenzo Cuomo. La figura scelta è Luca Manzo, esponente di “Il Cittadino”, che si prepara a sfidare i partiti tradizionali alle prossime amministrative. La decisione ha suscitato reazioni all’interno del panorama politico locale, con il nome di Manzo che si fa strada come possibile nuovo sindaco.

Tempo di lettura: < 1 minuto Terremoto nel Pd di Portici. A quanto apprende Anteprima24.it sarebbe Luca Manzo, esponente di una lista civica, “il Cittadino”, il candidato a sindaco di Portici sostenuto dall’ex fascia tricolore Vincenzo Cuomo. Una scelta che Cuomo avrebbe comunicato ai vertici provinciali del partito. I Dem di Portici sono letteralmente infuriati: se la notizia fosse confermata vorrebbe dire che nessuno degli esponenti del partito viene considerato capace di correre contro Ferdinando Farroni, già in campo per Casa Riformista, M5s e altre liste. Nelle prossime ore sapremo se la indiscrezione sarà confermata. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Portici, schiaffo al Pd: un civico verso la candidatura a sindaco

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