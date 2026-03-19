A Milano, un progetto di un club esclusivo, previsto inizialmente per il 2019, non vedrà mai la luce. L’accordo tra le parti è stato risolto il 6 febbraio scorso a causa di inadempimenti contrattuali. La struttura avrebbe dovuto ospitare l’amica di Epstein, ma ora il progetto è stato abbandonato. La realizzazione non si concretizzerà più.

A Milano sarebbe dovuto sorgere già dal 2019 un club esclusivo, che non aprirà mai, perché il rapporto contrattuale è stato risolto per inadempimento il 6 febbraio scorso. Nel 2019, nella Milano che sognava di diventare capitale europea di grandi patrimoni e manager globali, prendeva forma il racconto di The Core, il club privato più esclusivo in arrivo da New York: soci selezionati, quote altissime, business, benessere, ristorazione di lusso e medicina della longevità, tutto in corso Matteotti 14. Dietro il progetto ci sono Jennie e Dangene Enterprise. Jennie ne è il volto imprenditoriale e relazionale. Ed è anche la donna che, in una mail del 15 aprile 2016 emersa nelle carte americane del caso Epstein-Maxwell, scrive a Jeffrey Epstein chiamandolo il suo «angelo custode». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Porte chiuse per l’amica di Epstein

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