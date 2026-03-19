Antimo Albini è stato nominato nuovo presidente dell'Associazione Pontelandolfo Città Martire, un'organizzazione che si occupa di preservare la memoria storica dell'evento del 1861. La nomina è stata comunicata recentemente, mentre l’associazione continua a promuovere attività e iniziative legate a questa ricorrenza. La scelta del nuovo presidente mira a rafforzare l’impegno nella conservazione della memoria della città.

Da anni, l’associazione si dedica con costanza a mantenere vivo il ricordo dei tragici fatti d’armi che colpirono duramente la comunità locale. Un riconoscimento particolare va al prof. Renato Rinaldi, figura di riferimento e custode della memoria storica del paese, che con impegno e passione ha contribuito a preservare e divulgare le testimonianze, sia dolorose che significative, legate al martirio di Pontelandolfo. Grazie al suo lavoro, è stato possibile continuare a tenere accesa l’attenzione su una vicenda troppo a lungo dimenticata. Oggi, l’associazione si rinnova e si riorganizza, rafforzando la propria struttura attorno alle competenze del nuovo presidente, Antimo Albini, storico di rilievo, appassionato archivista dei preziosi testi della Chiesa locale ed esperto di archeologia. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Pontelandolfo Città Martire, Antimo Albini nuovo presidente

Articoli correlati

Leggi anche: Sant’Antimo, controlli a tappeto in città: sanzionato un altro noto locale per irregolarità

Città del vino, nuovo incarico per Angelo Radica: eletto presidente della rete europea RecevinIl sindaco di Tollo e presidente dell’Associazione nazionale città del vino in Spagna è stato eletto presidente delle città del vino europee Nuovo...