Polveri Bagnoli Cittadinanza Attiva fa partire diffida | Amianto escluso da ricerca eventuali inquinanti

L’associazione Cittadinanza Attiva ha inviato una diffida riguardo alle polveri di Bagnoli, precisando che l’amianto è stato escluso dagli eventuali inquinanti trovati durante le analisi. La richiesta mira a chiarire la presenza di sostanze nocive nella zona e a verificare le verifiche svolte finora. La questione riguarda le verifiche ambientali condotte e le conclusioni sulle sostanze rilevate.

Tempo di lettura: 3 minuti Un mese fa l’associazione Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli scriveva ad una serie di enti istituzionali, chiedendo “l’immediata attivazione della speciazione chimica e morfologica delle polveri sottili” a Bagnoli, per approfondire la presenza di eventuali inquinanti dispersi nell’aria, durante i lavori in corso per l’America’s Cup. A circa 30 giorni di distanza le ha risposto l’Arpac, comunicando l’avvio di analisi dettagliate sul particolato atmosferico. Un risultato rivendicato “con fermezza” dall’associazione. Tuttavia, Cittadinanza Attiva rileva un presunto neo nell’iniziativa. “ L’attuale piano di campionamento dell’Agenzia – sostiene l’associazione – presenta una lacuna tecnica e normativa che vanifica parzialmente lo sforzo profuso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Polveri Bagnoli, Cittadinanza Attiva fa partire diffida: “Amianto escluso da ricerca eventuali inquinanti” Articoli correlati Assenza di analisi dei contaminanti nelle polveri dell’area di Bagnoli: Cittadinanza Attiva chiede controlliTempo di lettura: 2 minutiRiceviamo a pubblichiamo la nota inviata da Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli indirizzata a diversi soggetti... Leggi anche: Bagnoli, non solo polveri sottili: rispondano su analisi per gli inquinanti più pericolosi Aggiornamenti e notizie su Polveri Bagnoli Argomenti discussi: America's Cup Bagnoli, il ministero dell'Ambiente al commissario: Evitare le conseguenze negative delle polveri. America’s Cup Bagnoli, il ministero dell’Ambiente al commissario: Evitare le conseguenze negative delle polveriIl ministero dell'Ambiente scrive a Commissario, Comune, Arpac e Asl: Evitare le conseguenze negative delle polveri ... fanpage.it Bagnoli, l’Associazione Cittadinanza Attiva: Arpac avvia la speciazione solo dopo il nostro pressing, ma dimentica l’amiantoL'Associazione Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli rivendica con fermezza il risultato ottenuto sul fronte del monitoraggio ambientale nel SIN ... napolivillage.com