L’opposizione ha lanciato un’accusa contro Delmastro, sostenendo che sia coinvolto in affari con la mafia. Il ristorante coinvolto si chiama Bisteccheria d’Italia e si trova in via Tuscolana 452. La proprietà appartiene alla società Le 5 Forchette, con capitale sociale di 10 mila euro e sede a Biella, a circa 700 chilometri di distanza.

Il ristorante si chiama Bisteccheria d’Italia e si trova in via Tuscolana 452. La proprietà è della srl Le 5 Forchette, con capitale sociale di 10mila euro e sede a Biella, ovvero a 700 chilometri di distanza. E tra i soci della società compare l’avvocato Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia, insieme ad altri compagni di partito piemontesi: Cristiano Franceschini, assessore a Biella, Davide Zappalà, consigliere in Piemonte, Elena Chiorino, vicepresidente. La maggiore azionista è Miriam Caroccia, studentessa 18enne romana che diventa anche amministratrice unica. Il padre è Mauro Caroccia, ras della ristorazione e da sempre legato alla camorra e alla famiglia Senese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Polemica su Delmastro. L’opposizione attacca: "In affari con la mafia"

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