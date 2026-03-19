pioggia e vento sferzano la costa neve in montagna

Pioggia e vento stanno colpendo la costa, mentre nelle zone montane è caduta della neve. I vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi per rimuovere alberi e rami caduti sulle strade, rendendo necessari interventi di emergenza per garantire la sicurezza. Le condizioni meteo stanno causando disagi e interventi urgenti in diverse zone.

Pioggia e vento sulla costa, neve nelle zone montane. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di alberi e rami caduti sulle strade. A Cupra un albero è crollato in contrada San Gregorio Magno, la strada che dalla nazionale sale verso il castello di Sant’Andrea, trascinando dietro anche un cavo di sostegno di un palo. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto e gli agenti della polizia locale per regolare la viabilità che è rimasta interrotta per qualche tempo. Piante e rami sono stati rimossi lungo le strade nei comuni di Acquaviva, Monteprandone, Ripatransone e anche a San Benedetto, in via Linneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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