pioggia di razzi

A Biddya, in Cisgiordania, un palazzo è stato colpito dai frammenti di un razzo iraniano intercettato dalla contraerea israeliana. La pioggia di frammenti ha provocato danni visibili alla struttura dell’edificio, senza che siano stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate. L’incidente si è verificato durante un’operazione di intercettazione nel corso di un episodio di tensione nella regione.

I danni causati a un palazzo di Biddya, in Cisgiordania, dai frammenti di un razzo iraniano intercettato dalla contraerea israeliana. Nella notte tra il 17 e il 18 marzo l’Iran ha intensificato gli attacchi contro Israele come risposta all’uccisione del capo della sicurezza nazionale Ali Larijani in un bombardamento israeliano del giorno precedente. Negli stessi giorni sono aumentati i bombardamenti di Israele in Libano. Dall’inizio della guerra, il 18 marzo si contavano più di tremila morti in Iran, più di 900 in Libano e 14 in Israele. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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