pier silvio berlusconi su ascolti gfvip signorini striscia e fiorello

Pier Silvio Berlusconi ha incontrato i giornalisti per discutere di diversi programmi televisivi e questioni di attualità. Ha parlato del Grande Fratello Vip, del caso Corona-Signorini, di Striscia la Notizia e ha invitato Fiorello a collaborare con Mediaset. Durante l’incontro ha fornito aggiornamenti sui temi più discussi nel settore televisivo e sui progetti futuri.

Pier Silvio Berlusconi in un affollato incontro con i giornalisti parla del Grande Fratello Vip, del caso Corona-Signorini, di Striscia la Notizia e invita Fiorello a Mediaset. “Lui si è autosospeso, un gesto che abbiamo apprezzato – ha aggiunto -. Sul Grande Fratello abbiamo fatto tutti i controlli che potevamo fare e non c’è niente da dire, vedremo dove portano le indagini della magistratura, ma zero assoluto che coinvolgano parti nostre”. Per quanto riguarda Signorini “ultimamente non l’ho sentito, ma non lo sento – ha concluso il presidente e Ad di Mfe-Mediaset – da molto prima che partissero le questioni che riguardano anche la magistratura”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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