Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 19 marzo 2026

Stasera alle 21:15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita condotta da Corrado Formigli. La trasmissione di approfondimento si concentra su temi di attualità, con ospiti che discutono questioni di interesse pubblico. La puntata del 19 marzo 2026 prevede interventi di vari ospiti e approfondimenti su fatti recenti, offrendo un'analisi dettagliata degli argomenti trattati.

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 19 marzo 2026. Questa sera, giovedì 19 marzo 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 19 marzo 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui la guerra in Medio Oriente e un nuovo reportage con le voci che filtrano dall’Iran. Le ultime ore della campagna elettorale per il referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Tpi.it

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