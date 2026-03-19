Il prezzo del petrolio si avvicina ai 120 dollari al barile mentre cresce la tensione nella regione del Medioriente. La guerra in corso coinvolge ora anche le infrastrutture energetiche fondamentali, contribuendo a un clima di incertezza sui mercati petroliferi. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte degli operatori globali, preoccupati per le possibili conseguenze di ulteriori sviluppi nel conflitto.

E’ ancora alta tensione sui mercati petroliferi a causa della guerra in Medioriente e dell’allargamento del conflitto alle infrastrutture energetiche vitali. In mattinata, i futures sul Brent hanno superato anche i 119 dollari al barile, il livello più alto da oltre una settimana, per assestarsi poi intorno ai 113 dollari (+6% circa). Il divario con il greggio americano WTI, che resta stabile a 95,75 dollari, ha toccato il punto più ampio da oltre un decennio, complice il massiccio rilascio di riserve strategiche da parte degli Stati Uniti. Effetti anche sul gas. La nuova fiammata dei prezzi è stata innescata dagli attacchi aerei contro il giacimento iraniano di South Pars, il più grande deposito di gas naturale al mondo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Petrolio sfiora i 120 dollari. Sale la tensione in Medioriente: il punto

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