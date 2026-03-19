Perde il controllo della moto mentre rientra a casa | morto Davide Ghirotto autista bus di Latina

Un incidente si è verificato in via Piave a Latina, dove Davide Ghirotto, un uomo di 57 anni impiegato come autista di un bus del trasporto pubblico locale, ha perso il controllo della moto durante il suo rientro a casa. L’uomo è caduto e ha riportato ferite gravissime, che gli sono risultate fatali poco dopo. La dinamica esatta dell’incidente è al momento oggetto di indagine.

Davide Ghirotto, 57enne autista del trasporto pubblico locale, è la vittima dell’incidente in via Piave a Latina. Aveva scambiato turno con un collega. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente sulla Pontina: perde il controllo della moto, morto 48enne Roma, perde controllo della moto: morto 19enneGrave incidente intorno a mezzanotte in viale Giardino di Ottavia dove un 19enne italiano alla guida di un motoveicolo, per cause da accertare, ha... Contenuti e approfondimenti su Davide Ghirotto Discussioni sull' argomento Perde il controllo della moto in via Vespucci, morto a 57 anni; CENTAURO MUORE A LATINA: LA VITTIMA È DAVIDE GHIROTTO; Tragedia in moto, la vittima era un autista del trasporto pubblico locale; È Davide Ghirotto la vittima dell’incidente in moto a Latina. Perde il controllo della moto, muore a 57 anni Davide GhirottoGrave incidente stradale in via Vespucci a Latina. Stamattina un uomo di 57 anni, Davide Ghirotto, è deceduto dopo aver perso il controllo della ... msn.com #Latina E' Davide Ghirotto il 57enne deceduto dopo aver perso il controllo della sua motocicletta Honda. Secondo la ricostruzione si è trattato di un incidente autonomo. L'incidente è avvenuto nei pressi della rotonda che unisce via Piave a via Vespucci. La ca - facebook.com facebook