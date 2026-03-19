Perché sono stati cancellati tutti i match di giornata a Miami | niente da fare per Berrettini e Venus Williams

Da oasport.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Miami, tutti i match della giornata sono stati cancellati a causa della pioggia incessante. Tra gli incontri annullati ci sono quello tra Francesca Jones e Venus Williams e quello tra Matteo Berrettini e Alexandre Muller. La cancellazione riguarda anche gli ultimi due incontri ancora in programma, rendendo impossibile il proseguimento delle partite previste.

Salta tutta la giornata di incontri a Miami: cancellati per la pioggia persistente anche gli ultimi due incontri ancora in programma, ovvero quello tra la britannica Francesca Jones e la statunitense Venus Williams e quello tra l’azzurro Matteo Berrettini ed il transalpino Alexandre Muller. Diventa fittissimo il programma di giovedì 19 marzo: in calendario 50 incontri, spalmati su 10 campi. Si disputeranno i primi 24 incontri del primo turno di singolare maschile, gli ultimi 22 del primo turno di singolare femminile ed i primi 4 del secondo turno. Scenderanno in campo tre italiani, tutti impegnati nel match d’esordio nel main draw. Nel secondo match dalle ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

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