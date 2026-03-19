Perché sono stati cancellati tutti i match di giornata a Miami | niente da fare per Berrettini e Venus Williams

A Miami, tutti i match della giornata sono stati cancellati a causa della pioggia incessante. Tra gli incontri annullati ci sono quello tra Francesca Jones e Venus Williams e quello tra Matteo Berrettini e Alexandre Muller. La cancellazione riguarda anche gli ultimi due incontri ancora in programma, rendendo impossibile il proseguimento delle partite previste.

Salta tutta la giornata di incontri a Miami: cancellati per la pioggia persistente anche gli ultimi due incontri ancora in programma, ovvero quello tra la britannica Francesca Jones e la statunitense Venus Williams e quello tra l’azzurro Matteo Berrettini ed il transalpino Alexandre Muller. Diventa fittissimo il programma di giovedì 19 marzo: in calendario 50 incontri, spalmati su 10 campi. Si disputeranno i primi 24 incontri del primo turno di singolare maschile, gli ultimi 22 del primo turno di singolare femminile ed i primi 4 del secondo turno. Scenderanno in campo tre italiani, tutti impegnati nel match d’esordio nel main draw. Nel secondo match dalle ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perché sono stati cancellati tutti i match di giornata a Miami: niente da fare per Berrettini e Venus Williams Articoli correlati ATP Miami 2026, cancellata l’intera giornata: saltano anche i match di Matteo Berrettini e Venus WilliamsSalta tutta la giornata di incontri a Miami: cancellati per la pioggia persistente anche gli ultimi due incontri ancora in programma, ovvero quello... A Miami cancellati i match di Cocciaretto e della sessione diurna. Serale ancora in programma con BerrettiniL’organizzazione del Miami Open ha comunicato che, a causa della pioggia battente scesa per tutta la giornata, si è pervenuti alla decisione di... Aggiornamenti e notizie su Venus Williams Discussioni sull' argomento Cosa è successo a Matteo Berrettini: match cancellato a Miami. L’azzurro scenderà in campo oggi; Miami Open 2026: Primi match cancellati a causa della pioggia; A Miami cancellati i match di Cocciaretto e della sessione diurna. Serale ancora in programma con Berrettini; ATP Miami 2026, cancellata l’intera giornata: saltano anche i match di Matteo Berrettini e Venus Williams. Venus Williams: Io e Serena giocheremo insieme quest’anno? Andrebbe chiesto a leiTennis - Interviste | La campionessa dopo la sconfitta con Parry: Le condizioni erano impossibili, troppo vento. Poteva succedere di tutto ... ubitennis.com Dopo Indian Wells, la 45enne Venus Williams sarà anche al Miami Open. Inviti anche per la speranza francese Moise Kouame e per l'austriaca Lilli Tagger - facebook.com facebook ATP/WTA Miami: annunciate le wild card, c'è ancora Venus Williams x.com