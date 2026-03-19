Durante la Festa del Papà si consumano le zeppole, dolci tradizionali legati alla cultura napoletana tra il XVIII secolo e il XIX secolo. Questi bignè di pasta choux vengono fritti e poi farciti, una pratica diffusa tra i friggitori ambulanti dell’epoca. La tradizione si è mantenuta nel tempo, consolidandosi come simbolo della celebrazione.

Legate alla Festa del Papà, la sua origine viene spesso fatta risalire alla tradizione napoletana tra Settecento e Ottocento, quando i friggitori ambulanti preparavano queste ciambelle di pasta choux fritte e farcite. Con il tempo la zeppola è diventata uno dei dolci più riconoscibili della tradizione partenopea, diffondendosi poi in tutta Italia con varianti di cottura e farcitura. Pasta choux: la base perfetta. Dal punto di vista tecnico, la base della zeppola resta la pasta choux, uno degli impasti fondamentali della pasticceria. Ce lo racconta lo chef Francesco Romano che guida il laboratorio di Malià Milano. La preparazione parte da acqua, burro e farina, quest’ultima viene incorporata nell’acqua in ebollizione e cotta in pentola, un passaggio che permette di creare la struttura dell’impasto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché si mangia la zeppola alla Festa del Papà? Curiosità e ricetta dei bignè di San Giuseppe

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