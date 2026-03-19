Perché Praga è il principale acquirente di droni taiwanesi

Praga si distingue come il principale acquirente di droni taiwanesi, pur non avendo una storia o capacità di produzione nel settore dei velivoli senza pilota. La città non ha sviluppato un settore dedicato alla tecnologia drone e non mira a diventare un centro europeo di produzione di questo tipo di apparecchiature. La sua posizione come acquirente si basa esclusivamente sull’acquisto di droni provenienti da Taiwan.

Praga non è nota per produrre droni. Non ha una tradizione nell’industria dei velivoli senza pilota, né ambizioni di diventare il prossimo hub europeo della manifattura ad alto contenuto tecnologico. Eppure, secondo i dati pubblicati dall’ Economist, nel 2025 la Repubblica Ceca è stata il principale mercato di sbocco per le esportazioni di droni taiwanesi, seguita dalla Polonia. Una classifica che a prima vista sorprende, ma che al secondo sguardo rivela una logica precisa: Praga non compra droni per sé. Li compra per Kyiv. Il meccanismo è lo stesso già sperimentato con le munizioni. Da quando la guerra russa su larga scala è cominciata nel febbraio 2022, la Repubblica Ceca si è costruita un ruolo di intermediario logistico di primo piano nel supporto militare all’Ucraina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Perché Praga è il principale acquirente di droni taiwanesi Articoli correlati Perché Amazon ha deciso di sospendere il progetto di consegne con droni in ItaliaSospeso il progetto Prime Air di Amazon avviato in Abruzzo, dopo le sperimentazioni a San Salvo arriva lo stop dell'azienda: in corso una revisione... Ex Ilva, c’è un acquirente: il gruppo americano Flacks sostiene di aver raggiunto un accordo col governoSulla pagina Linkedin del gruppo americano Flacks è apparso un contenuto che sembrerebbe confermare l’avvenuto accordo con il governo italiano per...