In un'analisi esclusiva, Giorgio Piola e Biagio Maglienti approfondiscono le novità tecniche della McLaren, che si distingue nel campionato del 2025 per un progetto innovativo rispetto agli altri team di Formula 1. La scuderia britannica ha presentato un approccio radicalmente diverso, attirando l'attenzione di tutto il paddock. Le spiegazioni di Piola e Maglienti offrono uno sguardo dettagliato sulle caratteristiche che rendono questa squadra unica.

McLaren rivoluziona la Formula 1: analisi tecnica esclusiva con Giorgio Piola e Biagio Maglienti La McLaren campione del mondo 2025 cambia tutto e sorprende il paddock con un progetto radicalmente diverso rispetto agli altri team. In questo video analizziamo nel dettaglio le scelte tecniche della scuderia di Woking in vista della grande sfida del 2026. Con Giorgio Piola entriamo nel cuore della monoposto grazie ai suoi disegni esclusivi: aerodinamica, filosofia progettuale e soluzioni innovative che potrebbero fare scuola. Insieme a Biagio Maglienti cerchiamo invece di capire cosa è successo davvero in Cina: perché entrambe le McLaren si sono fermate prima della partenza? Un’analisi completa, tecnica e senza filtri su uno dei progetti più interessanti della nuova era F1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Perché McLaren è diversa da tutti Piola svela tutto e Maglienti spiega il mistero Cina

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