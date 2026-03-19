Perché l’Iran ha preso di mira il Bahrein

L’Iran ha rivolto l’attenzione al Bahrein, un piccolo regno insulare nel Golfo Persico che copre un’area di circa 787 chilometri quadrati, poco più della metà di Roma. La questione riguarda specificamente le azioni e le dichiarazioni di Teheran nei confronti del governo bahreinino e della comunità locale. Questo scenario si svolge nel contesto delle tensioni tra i due paesi e delle dinamiche geopolitiche della regione.

Il Bahrein è un piccolo regno situato su un’isola del Golfo Persico. È grande appena 787 chilometri quadrati, poco più della metà del comune di Roma, per intenderci. Nonostante questo, dall’inizio della guerra in Iran, è stato bersaglio di numerosi attacchi da parte di Teheran: al 15 marzo, 125 missili e 211 droni sono stati intercettati dal piccolo Paese in poco più di due settimane di conflitto, e diversi altri hanno colpito vari tipi di obiettivi, da basi americane a un impianto di desalinizzazione fino ad alberghi e altri luoghi. Ma come mai un Paese così piccolo è bersagliato in modo così accanito dell’Iran in questo conflitto? Dopo... 🔗 Leggi su Tpi.it

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