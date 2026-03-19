Oggi la benzina mantiene i prezzi elevati anche dopo il taglio delle accise approvato dal governo. La decisione è stata annunciata con un comunicato ufficiale, che prevede misure di intervento diretto sul mercato. Nonostante le promesse di riduzione, i prezzi alla pompa restano stabili e non mostrano segni di calo immediato. La situazione si verifica in un quadro di attese e di interventi immediati.

Roma, 19 marzo 2026 – Tra la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la pubblicazione del cosiddetto “Dl carburanti” in Gazzetta Ufficiale Carburanti è trascorsa solo una manciata di ore: tuttavia, uno dei provvedimenti più importanti e attesi - il taglio delle accise - non risulta ancora recepito, questa mattina, nei prezzi consigliati e praticati alla pompa di benzina. Lo hanno prontamente reso noto le associazioni dei consumatori, tra cui Adoc, che ha effettuato un monitoraggio dei distributori in diverse città campione, da un capo all’altro della penisola. Prezzi “non ancora adeguati”. Il motivo non è chiaro: l’unica spiegazione, sempre secondo Adoc, potrebbe essere legata alla lentezza con cui vengono recepite le informazioni e aggiornati, di conseguenza, i prezzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché la benzina oggi non cala nonostante il taglio delle accise. “Pronto il pugno duro”

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