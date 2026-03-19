La Cina si trova coinvolta in una questione legata all’alluminio e all’Iran, mentre il governo cinese ha mantenuto un atteggiamento ambiguo di fronte all’incendio in Medio Oriente. Fino ad oggi, il paese non ha preso posizioni ufficiali né ha mostrato segnali di intervento diretto sulla vicenda. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni internazionali dove la Cina evita di schierarsi apertamente.

Ambigua, almeno fino ad oggi. La Cina dinnanzi all’incendio in Medio Oriente, è rimasta tutto sommato spettatrice. Ma questo non vuol dire che anche il Dragone non debba pagare un prezzo. Mentre Pechino e Washington provano a negoziare la creazione di un organismo bilaterale in grado di regolare con equità e reciproci vantaggi i flussi commerciali, ponendo fine alla guerriglia dei dazi, l’industria cinese sconta sulla propria pelle i primi, veri, effetti collaterali della guerra mossa da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La parola magica è alluminio, di cui il Dragone è primo produttore al mondo, con una quota di mercato vicina al 60%. Ebbene, con lo stretto di Hormuz ancora sostanzialmente chiuso, la Cina sta accumulando enormi quantità di alluminio invenduto. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Per il Dragone una grana chiamata alluminio (e c’entra l’Iran)

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