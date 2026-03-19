Secondo un sondaggio, il 52% degli americani ritiene che l’ex presidente utilizzi le tensioni in Iran per distogliere l’attenzione dai documenti riguardanti Epstein. Nel frattempo, i media dedicano meno spazio alle questioni legate ai file su Epstein, concentrandosi principalmente sul conflitto in Iran. La discussione pubblica si focalizza più sulla crisi in Medio Oriente che sui dossier giudiziari.

L’interesse sugli Epstein files sembra essere stato surclassato, almeno sui media, dal conflitto in Iran. Mentre il Congresso continua a indagare e sono attese nelle prossime settimane diverse audizioni di spicco – tra cui anche quella di Bill Gates – proseguono le accuse di insabbiamento nei confronti del segretario alla Giustizia Pam Bondi. “Non ha nessuna intenzione di presentarsi per dare una testimonianza sotto giuramento “, ha detto la deputata liberal Melanie Stansbury della commissione di sorveglianza della Camera, quella davanti alla quale Bondi e il suo vice Todd Blanche si sono presentati volontariamente per aggirare il mandato di comparizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per il 52% degli americani Trump usa la guerra in Iran per distogliere l’attenzione dagli Epstein files”

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