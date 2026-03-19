Da più di due anni e mezzo, la pensilina situata vicino all’incrocio per l’attesa degli autobus rimane senza riparazioni, nonostante il Comune abbia i fondi disponibili. La struttura è infatti danneggiata e inutilizzabile, mentre i residenti si chiedono quando verrà sistemata. Nessun intervento è stato ancora effettuato, e la pensilina continua a rappresentare un disagio per chi utilizza quella fermata.

Sono oltre 2 anni e mezzo che la pensilina per l’attesa degli autobus in prossimità dell’incrocio tra via Cesanense e via Sterpettine è stata distrutta da un veicolo e il Comune di Mondolfo, nonostante abbia ottenuto il rimborso da parte dell’assicurazione del conducente, non l’ha ancora ricostruita. "Abbiamo sollecitato più volte l’amministrazione a provvedervi – evidenzia il consigliere di minoranza Marco Gentili (foto) – e poiché non è stato fatto nulla, alcuni giorni fa, insieme al capogruppo Anteo Bonacorsi, ho presentato una nuova interrogazione, che sarà discussa nella seduta consiliare di stasera alle 21". Gentili ricorda quanto accadde nella notte del 26 agosto 2023: "Un mezzo è finito addosso alla pensilina, rovinando i suoi elementi strutturali e distruggendo le vetrate, poi rimosse perché pericolose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pensilina fantasma da oltre due anni: "Il Comune ha i soldi ma non ripara"

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