pellegrini alla juve spalletti lo vorrebbe a torino ma il centrocampista sta valutando questa proposta

Il centrocampista sta considerando un’offerta proveniente dalla Juventus, mentre l’allenatore della squadra torinese manifesterebbe interesse per il suo arrivo. Il giocatore, attualmente capitano della Roma, sta analizzando le possibilità prima di prendere una decisione definitiva. La situazione si sviluppa in un contesto di trattative tra le due società, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa valutazione.

Pellegrini alla Juve, Luciano Spalletti lo vorrebbe a Torino ma il capitano della Roma sta valutando questa proposta. Vediamo di cosa si tratta. La Juve continua a scandagliare il mercato alla ricerca di opportunità a parametro zero per rinforzare la mediana. Secondo un’analisi di Tuttosport, il nome più caldo è quello di Lorenzo Pellegrini, ormai giunto al termine della sua esperienza in giallorosso.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il calciatore sta valutando diverse proposte, con sirene insistenti provenienti soprattutto dalla Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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