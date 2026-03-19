Pechino Express seconda tappa verso Giava su Sky e NOW dopo il debutto da record

La seconda tappa di Pechino Express si svolge verso l’isola di Giava e viene trasmessa su Sky e NOW. La puntata precedente ha registrato ascolti record, diventando la più vista della serie. La trasmissione segue il percorso dei concorrenti attraverso diverse tappe, con prove e sfide lungo il tragitto. La nuova puntata prosegue con gli episodi di avventura e competizione tra i partecipanti.

Prosegue il viaggio di Pechino Express. Dopo il primo episodio da record – è stata la puntata più vista di sempre con una Total Audience di 752mila spettatori, +39% rispetto al debutto dello scorso anno – giovedì 19 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arriva la seconda tappa della corsa che quest’anno porta alla scoperta dell’Oriente più estremo. Il conduttore Costantino della Gherardesca e il primo inviato di quest’anno Lillo. su Digital-News.it Prosegue il viaggio di Pechino Express. Dopo il primo episodio da record – è stata la puntata più vista di sempre con una Total Audience di 752mila spettatori, +39% rispetto al debutto dello scorso anno – giovedì 19 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arriva la seconda tappa della corsa che quest’anno porta alla scoperta dell’Oriente più estremo. 🔗 Leggi su Digital-news.it Articoli correlati Pechino Express su Sky e NOW tra i vulcani di Giava, anticipazioni della terza tappaTappa 3 Indonesia, Malang > Kota Madiun (329 km) Le prime scintille e tensioni tra le coppie accendono la competizione a Pechino Express, mentre... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Pechino Express Temi più discussi: 'Pechino Express' stasera 26 marzo, terza tappa: chi verrà eliminato?; Pechino Express 2026 dopo questa terza puntata ha già i suoi vincitori. Ecco perché; Terza tappa a Pechino Express 2026: Chanel piange, Fiona May sbotta e gli Ex tornano a casa; Pechino Express 2026: i Raccomandati vincono la terza tappa, Fiona May messa a dura prova. Pechino Express 2026, le pagelle della seconda puntata: gli Spassusi ballerini eroici (7,5), i Raccomandati romanacci strategici (9)La seconda puntata di Pechino Express regala le prime crepe, strategie sempre più esplicite e un’eliminazione: le nostre pagelle ... dilei.it Pechino Express 2026, seconda tappa: la prima eliminazione dopo 238 km da incuboLa seconda tappa di Pechino Express 2026 porta i concorrenti in Indonesia tra duello, malus e prima eliminazione: una coppia dovrà lasciare il gioco ... alfemminile.com #COMEDIAN #SPASSUSI #PECHINOEXPRESS - L’Estremo Oriente ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - facebook.com facebook Nella terza tappa di "Pechino Express" i concorrenti hanno sentito la fatica della gara x.com