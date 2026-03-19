Pechino Express 2026 streaming e diretta tv | dove vedere il reality Sky

Pechino Express 2026 è disponibile in streaming e in diretta su Sky, la piattaforma che trasmette il reality. La trasmissione, molto seguita, coinvolge concorrenti che partecipano a diverse tappe in vari paesi. La programmazione viene trasmessa regolarmente in televisione e può essere seguita anche online tramite i servizi offerti da Sky.

Pechino Express è una delle trasmissioni più popolari e apprezzate, soprattutto dal pubblico giovane. Il reality va in onda in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. Alla conduzione Costantino Della Gherardesca. Giulia Salemi, Lillo e Guido Meda sono gli inviati. Le dieci coppie in gara si metteranno alla prova intraprendendo un viaggio particolarmente avventuroso. I concorrenti di Pechino Express 2026 attraverseranno, infatti, l’Indonesia, la Cina e il Giappone, visitando luoghi incantevoli e suggestivi come Bali e Java. La tappa finale in cui verrà decretata la coppia vincitrice sarà a Kyoto. Appuntamento tutti i giovedì sera, a partire dal 12 marzo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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