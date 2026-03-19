Pechino Express 2026 streaming e diretta tv | dove vedere il reality Sky

Da tpi.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pechino Express 2026 è disponibile in streaming e in diretta su Sky, la piattaforma che trasmette il reality. La trasmissione, molto seguita, coinvolge concorrenti che partecipano a diverse tappe in vari paesi. La programmazione viene trasmessa regolarmente in televisione e può essere seguita anche online tramite i servizi offerti da Sky.

Pechino Express è una delle trasmissioni più popolari e apprezzate, soprattutto dal pubblico giovane. Il reality va in onda in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. Alla conduzione Costantino Della Gherardesca. Giulia Salemi, Lillo e Guido Meda sono gli inviati. Le dieci coppie in gara si metteranno alla prova intraprendendo un viaggio particolarmente avventuroso. I concorrenti di Pechino Express 2026 attraverseranno, infatti, l’Indonesia, la Cina e il Giappone, visitando luoghi incantevoli e suggestivi come Bali e Java. La tappa finale in cui verrà decretata la coppia vincitrice sarà a Kyoto. Appuntamento tutti i giovedì sera, a partire dal 12 marzo. 🔗 Leggi su Tpi.it

pechino express 2026 streaming e diretta tv dove vedere il reality sky
© Tpi.it - Pechino Express 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il reality Sky

Articoli correlati

Leggi anche: Pechino Express 2026 in tv e in streaming: dove vedere le puntate su Sky e NOW

Tay Vines a Pechino Express 2026: un altro lecchese conquista il reality di SkyLo youtuber e comico originario del Togo, da anni residente in città, vola in Asia con il collega Assane Diop nella coppia "I Comedian".

Sky punta alle stelle per il 2026, film e serie tv da urlo: da Muccino a Clint Eastwood e Ron Howard

Video Sky punta alle stelle per il 2026, film e serie tv da urlo: da Muccino a Clint Eastwood e Ron Howard

Approfondimenti e contenuti su Pechino Express

Temi più discussi: Pechino Express 2026, riparte con ascolti record; Guida definitiva a Pechino Express 2026 Estremo Oriente: scopri tutto sulla gara più estrema di sempre; Pechino Express 2026, si parte! 10 coppie in viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone; Pechino Express 2026, Chanel Totti vince la prima puntata con Filippo Laurino.

pechino express pechino express 2026 streamingDove vedere Pechino ExpressZaino pronto: Pechino Express 2026 è iniziato! Non hai Sky? Ecco come seguire le tappe in streaming su NOW e il trucco per non perderti nemmeno una puntata dal tuo smartphone ... skuola.net

pechino express pechino express 2026 streamingDuelli e cascate: cosa succede nella seconda puntata di Pechino Express 2026Cosa succederà stasera alle 10 coppie in gara dell'adventure show Sky Original? Le anticipazioni della seconda puntata ... iodonna.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.