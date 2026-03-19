Noa Lang è stato portato d'urgenza all'ospedale di Liverpool dopo un incidente a bordocampo durante una partita. L'ex giocatore del Napoli ha subito un intervento chirurgico alla mano. L'episodio ha richiesto un intervento immediato, e l'intervento è stato effettuato per trattare le ferite riportate. Nessuna altra informazione sulle condizioni attuali dell'atleta è stata comunicata.

Momenti di grande apprensione perNoa Lang,attaccante del Galatasaray,protagonista di un grave incidente durante la partita contro il Liverpool. Nel tentativo di raggiungere un pallone in profondità, il calciatore si è appoggiato con la mano ai cartelloni pubblicitari a bordocampo, riportando unprofondo taglio al pollice della mano destra. L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da provocare una copiosa perdita di sangue e rendere necessario l’immediato trasporto in ospedale. Lang è stato sottoposto nella notte a un intervento chirurgico presso un ospedale di Liverpool, alla presenza dello staff medico del club turco. L’operazione si è resa indispensabile per trattare la ferita e limitare eventuali complicazioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Paura per Noa Lang: operato alla mano dopo un incidente avvenuto a bordocampo

Articoli correlati

Noa Lang, gravissimo infortunio alla mano per il giocatore del Galatasaray: ecco come staNotte in ospedale per Noa Lang, attaccante del Galatasaray, operato d’urgenza a Liverpool dopo il grave infortunio rimediato durante la gara di ieri...

Leggi anche: Infortunio Noa Lang: operazione al dito dopo Liverpool

Aggiornamenti e notizie su Noa Lang

Temi più discussi: Noa Lang, infortunio shock e bruttissimo taglio a un dito; Lang, infortunio shock: grave taglio a un dito e paura sul volto dei calciatori di Liverpool e Galatasaray; Infortuno shock per Lang: rischia l'amputazione del dito; Galatasaray, paura per Noa Lang: finisce contro i cartelloni e si ferisce a una mano.

Napoli, come sta Noa Lang dopo l'infortunio e l'operazione alla mano: «Grazie a tutti per i messaggi»La paura e poi il sollievo. Il Galatasaray ieri ha giocato e perso sul campo del Liverpool per 4-0. Oltre all'eliminazione dalla Champions League agli ottavi, però, deve far fronte ... ilmattino.it

Il video dell’infortunio a Noa Lang durante Liverpool-Galatasaray: si taglia e rischia di perdere un ditoPaura durante Liverpool Galatasaray: Noa Lang si ferisce gravemente ad un dito dopo uno scontro contro cartelloni. blitzquotidiano.it

“Mi svegliavo di notte una, due, tre volte perché mi mancava l’ossigeno”. Impossibile non ricordare Domenico Giampà, il suo infortunio fu terribile tanto da segnarlo per sempre. Dopo quanto accaduto a Noa Lang ha rivissuto quel terribile momento - facebook.com facebook

Taglio al pollice, Noa #Lang si è operato: intervento riuscito a #Liverpool. Antonio #Vergara gli manda un messaggio L'attaccante olandese del @SSCNapoli, in prestito al @GalatasaraySK, ha subito ieri un brutto infortunio: un taglio profondo al pollice del x.com