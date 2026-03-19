In Gran Bretagna sono stati confermati 27 casi di meningite, con due vittime tra gli studenti dell’università del Kent. La situazione ha generato preoccupazione tra le autorità sanitarie, che monitorano attentamente l’evolversi del focolaio. La notizia arriva mentre si intensificano le misure di sorveglianza e prevenzione nelle aree colpite.

Focolaio di meningite in Gran Bretagna. Sono 27 i casi accertati. Due i morti: erano studenti dell’università del Kent. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Paura meningite in Gran Bretagna, 27 casi accertati

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