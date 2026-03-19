Patierno la notte del riscatto | Felice come un bambino per il primo gol in B

Nel match di ieri, Patierno ha segnato il suo primo gol in Serie B, rendendosi protagonista di una serata speciale. Dopo un percorso fatto di attese e sfide, l’attaccante ha spiegato di sentirsi felice come un bambino, celebrando questo momento che rappresenta una tappa importante nella sua carriera. La partita è terminata con lui in evidenza, lasciando da parte le polemiche e i dubbi accumulati in passato.

Tempo di lettura: 2 minuti C’era un conto in sospeso con la fortuna, con la categoria e forse anche con una parte di critica che non lo aveva ancora visto incidere come nelle passate stagioni. Al minuto 24 della sfida contro il Südtirol, Cosimo Patierno ha finalmente chiuso quel cerchio: un destro di prima intenzione su assist di Biasci che non ha solo sbloccato il match, ma ha segnato il suo primo storico gol in Serie B. Un momento che l’attaccante vive con la purezza di chi ha masticato polvere per anni: “Sono felice come un bambino”, ha ammesso a fine gara. “Era un sogno che inseguivo da tempo, anche se ora conta soprattutto la prestazione di squadra”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Patierno, la notte del riscatto: “Felice come un bambino per il primo gol in B” Articoli correlati Milan, Pulisic cerca il riscatto: la magia del derby per trovare il primo gol del suo 2026L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un lungo articolo ad un giocatore del Milan che da troppo tempo sta faticando a ritrovarsi. Leggi anche: Vergara, la favola azzurra: il primo gol al Napoli illumina una notte amara Altri aggiornamenti su Patierno la notte del riscatto Felice... Temi più discussi: Avellino-Sudtirol, Patierno: Dedico il gol a mia moglie e mia figlia; Izzo di punta nel recupero: l'Avellino batte il Südtirol 3-2 in una notte pazzesca al Partenio; Bomba nella notte, strage sfiorata; Patierno, la notte del riscatto: Felice come un bambino per il primo gol in B. FISCHIO FINALE - E' la notte delle prime volte: Patierno, Besaggio e Izzo. 3-2 Avellino al Sudtirol. Lupi a -1 dai playoffTerza vittoria consecutiva per l'Avellino che vince anche lo scontro diretto contro il Sudtirol. Gara al cardiopalma al Partenio, Avellino in controllo per gran parte del matchm poi entra in gioco Gal ... msn.com Avellino-Sudtirol, Patierno: Dedico il gol a mia moglie e mia figliaL'attaccante dell'Avellino commenta la vittoria per 3-2 sul Südtirol al Partenio-Lombardi, dove ha firmato il gol dell'1-0 al 25'. Emozioni forti, dedica speciale e sguardo già a Marassi ... today.it Che bella storia quella di Chicco #Patierno che a 35 anni trova il suo primo gol in #SerieB e trascina l’#Avellino verso una vittoria importantissima contro il #Sudtirol - facebook.com facebook