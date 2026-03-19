Paternità tardiva e congedi limitati | la sfida dei padri italiani

In Italia, i padri diventano genitori in media a 35,8 anni, una delle età più alte in Europa. Solo circa un quarto di loro usufruisce del congedo parentale, mentre molti scelgono di posticipare la paternità. Questa situazione riflette una tendenza diffusa nel paese, dove la paternità tardiva e le poche tutele sono fattori di discussione tra esperti e istituzioni.

La paternità in Italia cambia volto, ma lo fa con lentezza e dentro un quadro demografico sempre più fragile. I dati più recenti delineano una figura paterna in evoluzione, segnata da un progressivo rinvio della nascita del primo figlio e da un coinvolgimento ancora limitato negli strumenti di conciliazione tra lavoro e famiglia. Il primo elemento è anagrafico. L’età media alla nascita del primo figlio si attesta a 35,8 an ni, collocando i padri italiani tra i più “anziani” in Europa. Il fenomeno della paternità tardiva si consolida: un uomo su tre diventa padre dopo i 36 anni e cresce la quota di chi affronta la genitorialità oltre i 45 o addirittura i 50 anni, secondo i dati Istat. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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