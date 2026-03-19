Domani sera alle 21 al Teatro Dolcini di Mercato Saraceno andrà in scena “Pasticceri”, uno spettacolo che unisce arte culinaria e poesia. La rappresentazione vede protagonisti due gemelli pasticceri che portano sul palco una performance che combina sapori e parole. L’evento si inserisce nel programma della stagione teatrale e mira a coinvolgere il pubblico con un mix di musica, parole e creazioni gastronomiche.

L’ arte culinaria e la poesia racchiuse nello spettacolo in scena domani sera alle 21 al Teatro Dolcini di Mercato Saraceno, che ospita ‘Pasticceri. Io e mio fratello Roberto’, con Roberto Abbiati e Leonardo Capuano. In scena ci sono due fratelli gemelli. Uguali e diversissimi. Uno ha i baffi, l’altro no. Uno balbetta, l’altro parla con naturale scioltezza. Uno guarda la crema pasticcera e la vede delicata, meravigliosa e bionda come una donna; l’altro conosce la poesia, i poeti, i loro versi e li recita come chi non ha altro modo per esprimersi. Uno pensa che le bignoline siano creature fragili e indifese, quasi esseri viventi. L’altro sa che le bignoline bisogna venderle, altrimenti non si può andare avanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Pasticceri gemelli’ al teatro Dolcini

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