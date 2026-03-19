Passione e Parmigiano | l' incredibile storia dell’Italia del baseball dove si festeggia bevendo un caffè

L’Italia del baseball ha recentemente concluso un Mondiale di grande livello, con un team composto da numerosi giocatori italo-americani. Questi atleti portano con sé le storie dei nonni e si divertono a scherzare sui cliché, mentre celebrano le vittorie sorseggiando un caffè. La squadra si distingue per la passione e il gusto di condividere momenti di festa insieme.

In primis, facciamo chiarezza. Le regole del World Baseball Classic - che è un torneo a invito - permettono di convocare chiunque sia anche solo idoneo a ottenere la cittadinanza italiana. Così, nei 30 giocatori del roster, ce ne sono tre italiani: Claudio Scotti (che ha preso last minute il posto di un altro italiano, Alessandro Ercolani), Gabriele Quattrini e Samuel Aldegheri, il primo lanciatore «formatosi in Italia» a debuttare in MLB, il campionato dei professionisti americani (ci sarebbe dovuto essere anche il ricevitore Alberto Mineo, campione in Nicaragua, anche lui messo ko da un infortunio). Gli altri 27 hanno origini italiane, anche se soltanto il venezuelano Renzo Martini ha il passaporto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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