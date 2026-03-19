Domenica 22 marzo alle 15.30 a Cantiano si svolgerà la prima passeggiata urbana del progetto Memoria Futura – Radici e semi di comunità. L’evento prevede la partecipazione di cittadini e cittadine, che saranno invitati a esplorare e riflettere sul proprio territorio attraverso un percorso condiviso. La passeggiata mira a coinvolgere direttamente la comunità nel ripensare il futuro del paese.

Domenica 22 marzo alle ore 15.30 prenderà il via a Cantiano la prima passeggiata urbana del progetto Memoria Futura – Radici e semi di comunità, un percorso partecipativo che coinvolgerà cittadini e cittadine nell’immaginare nuove possibilità per il territorio. Il ritrovo è previsto in piazza Luceoli, da dove partirà un momento di esplorazione collettiva dei luoghi del paese, guidato dall’insegnante e vice sindaca Natalia Grilli. L’iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso che porterà nei prossimi mesi alla realizzazione dei laboratori di immaginazione urbana, spazi di confronto e progettazione partecipata nei quali la comunità sarà coinvolta nell’individuazione di beni comuni e spazi della cittadina su cui costruire nuove prospettive di sviluppo sociale, culturale ed economico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passeggiata-progetto per ripensare Cantiano

Articoli correlati

Viale Trieste, il progetto vincitore: alberi al centro, più spazio alle bici. E una passeggiata con il rialzoPesaro, 20 febbraio 2026 – Mettetevi con le spalle rivolte verso piazzale della Libertà e immaginate di poter rifare il lungomare di viale Trieste,...

Seconda categoria. Big match d’alta quota. C’è Cantiano-Ca GalloIn Seconda Categoria le gare in programma per l’ottava giornata del girone di ritorno anticipano, sia nel girone A che nel girone B tutte oggi.

Una raccolta di contenuti su Passeggiata progetto per ripensare...

Discussioni sull' argomento Passeggiata-progetto per ripensare Cantiano; Il futuro (e il presente) del Parco di Baddimanna: illuminazione, manutenzione e progetti. Il punto dell’assessore Salis.

Passeggiata di Voltri, ecco il nuovo progetto: Più spazio per la spiaggia e per i pedoniGenova – Una scogliera più bassa e arretrata rispetto all’arenile, per restituire spazio alla spiaggia, e una passeggiata più larga, aperta anche alle biciclette, che sarà realizzata in pvc e non in ... ilsecoloxix.it

Milano, la rinascita di via Marina: presentato il progetto di riqualificazione, ecco come saràL'Assessorato all'Ambiente e Verde ha pensato di valorizzare l'intero ambito con un recupero complessivo, un intervento che va oltre il semplice ripristino delle alberature danneggiate durante il nubi ... msn.com

Emiliano Toso. Nicola Boschetti · Yellow. Oggi vi racconto di quella volta in cui una passeggiata qualunque è tornata a cercarmi anni dopo. Tre anni prima ero lì, a Barcellona, con un altro lavoro, un’altra vita, un’altra versione di me.Passeggiavo senza saper - facebook.com facebook

Nelle immagini diffuse dalla #Nasa alcuni momenti della passeggiata spaziale di Jessica Meir e Chris Williams all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). #Spazio x.com