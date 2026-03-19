Passa a Leonardo la Difesa Iveco

Il business Difesa di Iveco, che include i marchi Idv e Astra, è stato trasferito a Leonardo, azienda europea specializzata nei settori della difesa e della sicurezza. La cessione riguarda le attività legate alla difesa di Iveco e coinvolge direttamente i marchi menzionati. La operazione è stata ufficializzata di recente e si inserisce in una strategia di riorganizzazione aziendale.

Il business Difesa di Iveco, che comprende i marchi Idv e Astra, è stato ceduto a Leonardo, azienda leader in Europa nei settori della difesa e della sicurezza. L'accordo era stato raggiunto il 30 luglio scorso. A fronte di un enterprise value di 1,7 miliardi di euro comunicato nel 2025 il prezzo di vendita al closing è stato di 1,6 miliardi, soggetto ad aggiustamenti di chiusura da definire entro l'inizio di aprile. L'operazione darà vita a un campione europeo nel settore della difesa terrestre. I proventi netti della vendita saranno distribuiti, come previsto, agli azionisti della società mediante un dividendo straordinario. Tenuto conto... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Passa a Leonardo la Difesa Iveco Articoli correlati Il business dei cingolati. Difesa Iveco a Leonardo. Operazione da 1,6 miliardiLeonardo finalizza l’acquisizione del business Difesa di Iveco Group (marchi Idv e Astra) per 1,6 miliardi, un ulteriore passo verso il... Leonardo vola, 19 miliardi di ricavi. Via all’acquisizione di Iveco DefenceLa Spezia, 26 febbraio 2026 – Leonardo è in forte crescita: i ricavi, pari a 19,5 miliardi, registrano un aumento del 9,8% sul 2024 (+10,9% rispetto... Approfondimenti e contenuti su Difesa Iveco Temi più discussi: LEONARDO FINALIZZA L’ACQUISIZIONE DEL BUSINESS DIFESA DI IVECO 18-03-2026; Iveco Defence verso Leonardo, ecco le prossime tappe; Leonardo fa felice Elkann: oggi compra Iveco Defence per 1,7 miliardi; Iveco defence vehicles diventa parte di Leonardo, mercoledì si chiude la fusione del nuovo colosso italiano della difesa. Il business dei cingolati. Difesa Iveco a Leonardo. Operazione da 1,6 miliardiCosì ci rafforziamo come attore di riferimento del comparto terrestre. Il gruppo assume il pieno controllo del Cio e la responsabilità dei veicoli. . lanazione.it Iveco cede la Difesa a Leonardo: operazione da 1,6 miliardi e nasce un gigante europeoAccordo chiuso: maxi dividendo per gli azionisti e nuovo colosso della difesa terrestre pronto a competere a livello globale ... giornalelavoce.it #ivecogroup ha completato la cessione del proprio business Defence a Leonardo, dando vita a un nuovo polo europeo nel settore della difesa terrestre. - facebook.com facebook C’era un volta il CIO, Iveco Difesa entra in Leonardo accanto alla “vecchia” consorziata Oto Melara x.com