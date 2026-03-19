Nel match tra Parma e Cremonese, valido per la trentesima giornata della Serie A 20252026, le due squadre si affrontano con obiettivi diversi: i gialloblù cercano punti importanti per la salvezza, mentre i grigiorossi cercano di mantenere la categoria. La gara si svolge in un contesto di grande pressione, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo per raggiungere i propri traguardi.

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I gialloblù devono tornare a fare punti per chiudere il discorso salvezza, mentre i grigiorossi si giocano la permanenza della categoria. Parma vs Cremonese si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 15 presso lo stadio Tardini. P ARMA VS CREMONESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’ultimo turno di campionato è stato avaro di soddisfazioni per gli emiliani, usciti sconfitti per 4-1 dalla trasferta di Torino. La squadra di Cuesta è senza vittoria da 3 giornate, dodicesima in classifica con un vantaggio rassicurante di dieci punti sulla zona retrocessione, che non va assolutamente sprecato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Parma vs Cremonese, trentesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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