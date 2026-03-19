Sabato alle 15:00 al Tardini si affrontano Parma e Cremonese nella 30esima giornata di Serie A. Sono state rese note le formazioni ufficiali per entrambe le squadre. Le quote e i pronostici sono disponibili, con il pareggio considerato una possibilità concreta. La partita rappresenta un momento importante per le due squadre in questa fase del campionato.

Il Parma ospita la Cremonese al Tardini nel match di sabato pomeriggio, valido per la 30esima giornata di Serie A. I ducali hanno leggermente rallentato nelle ultime settimane e arrivano dal ko per 4-1 sul campo del Torino, che ha interrotto la serie di cinque risultati positivi. La formazione emiliana naviga ora perfettamente a metà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Parma-Cremonese (sabato 21 marzo 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Il pari è un’ipotesi concreta

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