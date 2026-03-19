Parma-Cremonese sabato 21 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 15:00 si svolge al Tardini il match tra Parma e Cremonese, valido per la 30esima giornata di Serie A. Le formazioni sono state comunicate e le quote sono state aggiornate dai bookmaker. La partita è tra le squadre che cercano punti fondamentali in questa fase della stagione.

Il Parma ospita la Cremonese al Tardini nel match di sabato pomeriggio, valido per la 30esima giornata di Serie A. I ducali hanno leggermente rallentato nelle ultime settimane e arrivano dal ko per 4-1 sul campo del Torino, che ha interrotto la serie di cinque risultati positivi. La formazione emiliana naviga ora perfettamente a metà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Parma-Cremonese (sabato 21 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Sassuolo-Parma (sabato 03 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl derby emiliano tra Sassuolo e Parma, in programma sabato al Mapei, è aperto davvero a ogni scenario è vede di fronte due formazioni che al momento... Juventus-Como (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiLa Juventus spera di mettersi alle spalle una settimana da incubo dopo la sconfitta nel derby d’Italia con l’Inter e il 5-2 rimediato dal Galatasaray... Una raccolta di contenuti su Parma Cremonese sabato 21 marzo 2026... Temi più discussi: Dove vedere Parma-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Parma-Cremonese: orario e dove vederla in TV e streaming; Soccer | Parma vs. Cremonese (en Español); Sabato 21 alle 15 a Parma, domenica 5 aprile alle 15 arriva il Bologna. La Cremo a Parma ritrova Fabbri, arbitro di Cremonese-UdineseLa Cremonese scenderà in campo sabato 21 marzo 2026 alle ore 15 allo stadio Tardini per affrontare il Parma nella 30ª giornata di Serie A Enilive 2025-26: il direttore di gara designato è Michael Fa ... sportgrigiorosso.it Pronostico Parma vs Cremonese – 21 Marzo 2026Nel panorama del Serie A, la sfida tra Parma e Cremonese in programma il 21 Marzo 2026 alle 15:00 allo Stadio Ennio Tardini promette equilibrio tecnico e ... news-sports.it La Cremonese esonera mister Nicola. In arrivo Giampaolo - https://sportparma.com/p=216879 - facebook.com facebook #Jashari: "Siamo delusi di non aver vinto col #Parma. Ora dobbiamo guardare avanti alla #Cremonese" #SempreMilan #SerieA x.com