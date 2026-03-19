Quaranta anni fa, il 19 marzo 1986, il Papa Wojtyla arrivò a Prato per incontrare i lavoratori. La giornata si aprì con una grande attesa e migliaia di persone si radunarono in piazza per assistere alla messa. In quella occasione, circa 60.000 persone parteciparono all’evento, che rimane uno dei momenti più significativi della visita.

Prato, 19 marzo 2026 – Quel mercoledì 19 marzo 1986 la città si svegliò presto. Ad aspettarla c’era una giornata davvero speciale e tutti volevano esserci. Quaranta anni fa Giovanni Paolo II aveva scelto di andare a Prato nella data in cui si festeggia san Giuseppe, il patrono dei lavoratori. La città era il simbolo dell’operosità e dell’intraprendenza coltivate nel lavoro e sentì l’orgoglio di essere guardata nella sua straordinaria crescita economica e produttiva, nella forza e il dinamismo del suo distretto tessile. Per il vescovo Pietro Fiordelli erano stati mesi di rapporto paziente e costante con la Santa Sede tessuti assieme a tutta la comunità pratese, con l’impegno del Comune e di tutte le forze economiche, politiche, sociali e culturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Papa Wojtyla, 40 anni fa l’indimenticabile visita a Prato. L’incontro con i lavoratori, in piazza 60mila per la messa

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