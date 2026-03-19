Nel nuovo libro di Francesco Cataldo Verrina, pubblicato da Kriterius Edizioni nel 2026, si analizza il progetto musicale di Paolo Fresu intitolato Passo per Passo Semantica Sonora. L’autore spiega come il jazz, secondo Fresu, vada oltre l’ambito musicale, assumendo una funzione come modalità di pensiero in cui improvvisazione, ascolto reciproco e adattamento si trasformano in strumenti cognitivi.

« Il jazz, nella prospettiva fresiana, si presenta come una modalità di pensiero. Improvvisazione, ascolto reciproco e adattamento continuo diventano strumenti cognitivi, non soltanto pratiche musicali ». di Irma Sanders D: Il titolo del tuo libro «Paolo Fresu Passo per Passo Semantica Sonora» suggerisce un percorso analitico e insieme esperienziale. Quale necessità ti ha condotto a strutturare questa indagine secondo una logica progressiva? R: Avvertivo l’esigenza di restituire un pensiero musicale che non si lasciasse comprimere in una sintesi descrittiva. La traiettoria di Fresu richiede un avvicinamento graduale, quasi per approssimazioni successive, in cui ogni passaggio chiarisca il precedente e apra nuove prospettive. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - «Paolo Fresu Passo per Passo / Semantica Sonora» di Francesco Cataldo Verrina. Intervista all’autore (Kriterius Edizioni, 2026)

Articoli correlati

«Paolo Fresu Passo Per Passo. Semantica Sonora» è il nuovo libro di Francesco Cataldo Verrina (Kriterius Edizioni, 2026)Nel panorama musicale europeo, Paolo Fresu si staglia come una figura poliedrica e multitasking, la cui traiettoria esistenziale ed artistica si...

«Miles Davis: 100 Anni dalla Nascita», il libro di Francesco Cataldo Verrina. Intervista all’autoreLeggendo il libro, ho avuto la sensazione che Francesco non volesse solo celebrare un centenario, ma «liberare» Miles dalle etichette che lui stesso,...

Una selezione di notizie su Paolo Fresu Passo

Temi più discussi: Paolo Fresu Passo per Passo / Semantica Sonora di Francesco Cataldo Verrina. Intervista all'autore (Kriterius Edizioni, 2026); Ecco l’Oltrefestival: sul palco Trincia, Fresu, Bruzzone e Schettini; I 50 anni di Monfortinjazz con Tony Hadley, Bollani-Rava, Fresu e i Kings of Convenience; Milano: Marco Garofalo. Ritratti di energia | Storie di persone, luoghi e dignità.

Spettacolando – Kind of Miles, l’omaggio di Fresu alla leggenda di DavisKind of Miles è un'opera teatrale e musicale, ideata composta e interpretata da Paolo Fresu per celebrare il genio di Miles Davis. Lo spettacolo, andato ... ecovicentino.it

Paolo Fresu suonerà dal vivo per Alcesti di Euripide al Teatro Greco di Siracusa: ecco il calendario delle rappresentazioni classicheDal 13 aprile al 28 giugno a Siracusa: Alcesti con musiche di Fresu, Antigone di Carsen e I Persiani con Alessio Boni ... ilfattoquotidiano.it

Paolo Angeli. . Do you remember the Chinese whispers, telephone game, 'Il telefono senza fili' This week the great Peter Gabriel released What Lies Ahead. Some years ago, Paolo Fresu heard a recording of it taken from a bootleg. We were together in Fusig - facebook.com facebook