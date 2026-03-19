Palmi tradito dalla camminata | dà fuoco a un' auto col cappuccio ma la Polizia lo riconosce dal passo incerto

A Palmi, un uomo di 56 anni è stato arrestato dalla Polizia per aver dato fuoco a un’auto indossando un cappuccio, ma è stato riconosciuto grazie al passo incerto. L’intervento è avvenuto dopo una segnalazione, e le forze dell’ordine hanno identificato l’uomo, che ora si trova in custodia. L’arresto è avvenuto per incendio doloso e violazione delle prescrizioni dell’affidamento in prova.

È stato arrestato un cittadino italiano di 56 anni a Palmi per incendio doloso e violazione delle prescrizioni relative all’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo, già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, è stato condotto in carcere dopo che le indagini hanno accertato la sua responsabilità nell’incendio di un veicolo avvenuto nella notte del 26 febbraio scorso. Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine da un intervento di soccorso pubblico effettuato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Palmi nella notte del 26 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Palmi, tradito dalla camminata: dà fuoco a un'auto col cappuccio ma la Polizia lo riconosce dal passo incerto Articoli correlati Palmi, dà fuoco a un’auto nei cortili: arrestato 56enne VIDEOPrima l’incendio nella notte, poi le immagini delle telecamere e infine la confessione. Leggi anche: Viaggio in auto per caricare un kg di droga: ma la polizia 'li riconosce'