Palmi dà fuoco a un’auto nei cortili | arrestato 56enne VIDEO

A Palmi un uomo di 56 anni è stato arrestato dopo aver dato fuoco a un’auto parcheggiata nei cortili. L’incendio si è verificato durante la notte e le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i momenti dell’evento. Successivamente, l’uomo ha confessato quanto accaduto, portando alla sua cattura.

Prima l’incendio nella notte, poi le immagini delle telecamere e infine la confessione. Si chiude così la vicenda che ha portato all’arresto di un uomo di 56 anni a Palmi, accusato di aver dato fuoco a un’auto parcheggiata. L’incendio nei cortili di via Guerrisi I fatti risalgono alla notte del 26 febbraio, quando gli agenti del Commissariato sono intervenuti per un veicolo in fiamme nei cortili interni di alcuni edifici in via Guerrisi. Fin da subito è apparso chiaro che non si trattasse di un episodio accidentale. Le telecamere di videosorveglianza hanno infatti ripreso un uomo con il volto coperto mentre versava liquido infiammabile sulla parte anteriore dell’auto, per poi appiccare il fuoco. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Palmi, dà fuoco a un’auto nei cortili: arrestato 56enne VIDEO Articoli correlati VIDEO| Paura alla Tonnara, in fiamme il Sunset Beach Club di Palmi: vigili del fuoco in azioneLe squadre dei pompieri sono al lavoro per domare il rogo e per mettere in sicurezza l’intera area. Non si ferma all'alt, sperona l'auto dei vigili e fugge: arrestato 56enne dopo inseguimentoPomeriggio ad alta tensione sulle strade di Agropoli, dove un 56enne originario di Battipaglia è stato arrestato al termine di un lungo inseguimento. Altri aggiornamenti su Palmi dà fuoco a un'auto nei cortili... Temi più discussi: Prima le fiamme poi due esplosioni: l'inferno di fuoco a Palmi e l'evacuazione lampo che ha evitato la tragedia; Incendio al Sunset Beach Club di Palmi: la solidarietà di cittadini, istituzioni e realtà del territorio; Palmi, arrestato l’uomo accusato dell’incendio al Sunset Beach Club; Incendio al Sunset, nessun arresto. La procura smentisce la notizia circolata in mattinata. Palmi, dà fuoco a un’auto nei cortili: arrestato 56enne VIDEOPrima l’incendio nella notte, poi le immagini delle telecamere e infine la confessione. Si chiude così la vicenda che ha portato all’arresto di un uomo di 56 anni a Palmi, accusato di aver dato fuoco ... gazzettadelsud.it Dà fuoco ad un'auto ma viene incastrato dal video, in manette 56enne di PalmiIl fatto risale al 26 febbraio. L'uomo era in affidamento in prova ai servizi sociali, a causa di una condanna che stava scontando. Indagine della polizia In manette un uomo di 56 anni ritenuto ... rainews.it Decisive le immagini di videosorveglianza e la confessione dell’indagato. Era già sottoposto a misura alternativa La Polizia di Stato ha arrestato a Palmi un uomo di 56 anni, cittadino italiano, ritenuto responsabile dell’incendio doloso di un’autovettura. Il provv - facebook.com facebook