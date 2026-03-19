La Juventus sta valutando di riportare a Torino il centravanti attualmente in forza al Tottenham. Spalletti ha scelto di puntare su Vlahovic e Kolo come coppia d’attacco, con il primo che ha segnato un gol su assist del secondo durante l’ultimo allenamento. La strategia prevede un pressing più intenso e azioni rapide, con la coppia che sembra aver trovato una buona intesa.

L'ultima volta che avevano condiviso uno spogliatoio era stato il primo luglio di un anno fa a Miami, l'ultima volta che si erano dati il cambio qualche giorno prima, a Filadelfia. Ora, nella prossima estate, Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani potrebbero ritrovarsi entrambi a guidare il reparto d'attacco della Juventus. E se, allora, sembravano abbastanza incompatibili, tanto da essere stati in campo in coppia in appena quattro occasioni, per complessivi 189', con un solo gol realizzato (dal serbo), stavolta paradossalmente proprio l'arrivo del francese potrebbe facilitare il rinnovo del contratto dell'attuale numero 9 bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Pallate", pressing, gol: Vlahovic-Kolo, la coppia è giusta. Così Spalletti disegna la nuova Juve

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