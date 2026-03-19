La Pallacanestro Femminile Prato continua a perdere partite, subendo un’ottava sconfitta di fila. La squadra non riesce a invertire la tendenza negativa e si trova ancora in difficoltà, con risultati che peggiorano di settimana in settimana. Le giocatrici tentano di reagire, ma i risultati finora non sono cambiati, e le sconfitte si accumulano senza sosta.

Non riesce a superare la crisi la Pallacanestro Femminile Prato, che cade ancora, per l’ottava volta consecutiva. In occasione della 22° giornata del campionato di Serie B, la formazione laniera finisce al tappeto sul parquet della palestra Toscanini, alzando bandiera bianca di fronte all’Acea Pink Basket Terni, che festeggia il successo per 80-53. La solidità difensiva delle ospiti è uno degli aspetti chiave della gara, visto che la formazione di Biondi non trova mai fluidità e fiducia in attacco. E così il match prende ben presto la direzione delle nerofucsia, che portano cinque giocatrici in doppia cifra e vincono con largo margine. Un’altra batosta per Billi e compagne, sempre ultime in classifica con appena 6 punti conquistati, a -4 dal terzetto composto da Cmb Valdarno, Umbertide e Pontedera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pallacanestro femminile Prato: va proprio male. Ormai le sconfitte a valanga non si arrestano

Articoli correlati

Pallacanestro Femminile Prato. Bandiera bianca contro FirenzeNiente da fare per la Pallacanestro Femminile Prato contro la capolista del campionato di Serie B.

Leggi anche: LIVE Italia-USA 0-6, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: americane a valanga. Si va all’ultimo riposo

Tutti gli aggiornamenti su Pallacanestro femminile

Temi più discussi: Hockey prato femminile, Italia sconfitta di misura dall’India. Resta un’ultima speranza per i Mondiali; IL SOGNO CONTINUA! L’Italia pareggia con la Corea del Sud e avanza in semifinale: si giocherà la qualificazione ai Mondiali!; LIVE Italia-Spagna 68-56, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: SI VA A BERLINO! Zandalasini trascinatrice, è fatta!; Sport in tv oggi (mercoledì 11 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming.

Pallacanestro femminile. Per Prato ancora uno stopSesto stop consecutivo per la Pallacanestro Femminile Prato, che resta in ultima posizione nella classifica del campionato di Serie B insieme a Pontedera e Umbertide, anch’esse ko in occasione della ... lanazione.it

La Pallacanestro Femminile Prato è ancora dentro il tunnel delle sconfitteLa Pallacanestro Femminile Prato non riesce proprio ad uscire dal tunnel negativo in cui è finita. Quinta sconfitta consecutiva nel... La Pallacanestro Femminile Prato non riesce proprio ad uscire dal ... lanazione.it

IMPECCABILI La Nazionale femminile di pallacanestro chiude il torneo pre Mondiale con il botto: vincendo 85-35 contro il Senegal! 16 punti per Madera e 13 per Zandalasini! L’Italbasket ottiene così il quarto successo in cinque uscite e consolida il sec - facebook.com facebook

IMPECCABILI La Nazionale femminile di pallacanestro chiude il torneo pre Mondiale con il botto: vincendo 85-35 contro il Senegal! 16 punti per Madera e 13 per Zandalasini! L’Italbasket ottiene così il quarto successo in cinque uscite e consolida il sec x.com