Palestinese in vendita | coloni israeliani pubblicano la foto di un 39enne con disabilità legato e bendato La madre | È sparito dal 2024

Su un account social di coloni israeliani è stata pubblicata una foto di un uomo di 39 anni, con disabilità psichiche, legato e bendato, seduto a terra con un’espressione visibilmente terrorizzata. La madre dell’uomo ha riferito che il figlio è scomparso nel 2024. La scena ha suscitato scalpore online, attirando l’attenzione su quanto avviene in quella zona.

“ Palestinese in vendita “. Seduto a terra. Occhi bendati. Polsi legati. L’espressione terrorizzata. L’uomo – immortalato umiliato su un account social appartenente a coloni israeliani – è Mohammed Rabi Said Sharab, 39 anni, con fragilità psichiche. Era sparito il 20 agosto 2024 durante l’operazione di terra eseguita dall’esercito israeliano a Khan Younis. A riconoscerlo dallo schermo di uno smartphone è stata la madre, Zohar Sharab, su segnalazione di un familiare. Da allora ha cercato di mettersi in contatto con la fonte del post e con le autorità israeliane, senza ricevere alcuna risposta. “Era lui. Anche se era bendato e in tenuta da prigioniero ho riconosciuto i suoi capelli e il suo naso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Palestinese in vendita”: coloni israeliani pubblicano la foto di un 39enne con disabilità legato e bendato. La madre: “È sparito dal 2024” Articoli correlati Coloni israeliani senza freno in Cisgiordania: bruciata la moschea di un villaggio palestinese. Nuovi insediamenti nel piano “Un Milione in Samaria"Roma, 12 marzo 2026 - I coloni israeliani, approfittando del momento di crisi in Medio Oriente, si stanno espandendo senza limiti sui terreni dei... Cisgiordania, palestinese preso a bastonate da coloni israeliani: il video della brutale aggressioneDecine di uomini mascherati, armati di bastoni, hanno fatto irruzione in un vivaio e aggredito un uomo palestinese, Basim Saleh Yassin, 67 anni.