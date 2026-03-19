Palazzo moroso tagliata l’acqua A secco inquilini negozi e medici

Da 48 ore il condominio Città di Pieve di piazza Puccini ha l’acqua interrotta a causa di morosità. Inquilini, negozi e il Centro di Cultura socio sanitario Taddei, che ospita la Guardia Medica, sono senza acqua. La situazione ha causato disagi tra i residenti e nelle attività commerciali, mentre gli studi dei medici di base sono fortemente colpiti.

Da 48 ore il condominio Città di Pieve di piazza Puccini è senza acqua per morosità. Nonostante la protesta dei residenti e l’emergenza che si sta creando nelle attività commerciali, nel Centro di Cultura socio sanitario Taddei che ospita la Guardia Medica e negli sudi dei medici di base è fote. Dovesse proseguire ancora è probabile che si dovranno limitare i servizi in quanto senza acqua non funzionano nemmeno gli scarichi dei gabinetti a disposizione dei medici, i lavandini e gli studi. Forti disagi anche per le attività commerciali: il negozio di acconciature è rimasto chiuso già da ierie; per i bar che praticamente non hanno potuto servire caffè, colazioni e altro che sono fonte primaria degli incassi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palazzo moroso, tagliata l’acqua. A secco inquilini, negozi e medici Articoli correlati A Pieve un intero condominio senza acqua per morosità: a secco anche la guardia medica e i medici di basePieve Emanuele (Milano), 18 marzo 2026 – Un intero condominio nel cuore del quartiere ex Incis è senza acqua per morosità da ieri mattina. "I Medici tra potere, arte e alchimia", ciclo di incontri per la rassegna 'Il Palazzo Racconta' in Palazzo Medici RiccardiProsegue la programmazione di Palazzo Medici Riccardi con un ciclo di quattro incontri, per la rassegna "Il Palazzo Racconta" dal titolo "I Medici...